Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.11) επικράτησε του 30χρονου Γάλλου (Νο.273) με 6-3, 6-2 σε μόλις 68 λεπτά και θα αναμετρηθεί στον τρίτο γύρο (το βράδυ της Κυριακής ή τα ξημερώματα της Δευτέρας) με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Φράνσις Τιάφοου και τον Ντούσαν Λάγιοβιτς.

Σερβίροντας εξαιρετικά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα (92% πίσω από το πρώτο σερβίς, 59% πίσω από το δεύτερο), ο Στεφ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλό του και έφτασε σε μια ξεκούραστη νίκη, που σίγουρα θα του δώσει ώθηση για τη συνέχεια.

Εκτός των άλλων, έχει και μια καλή ευκαιρία να βάλει βαθμούς στην τσέπη και να διεκδικήσει την επιστροφή του στο Top 10, αφού πέρυσι είχε ηττηθεί στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση από τον Τζόρνταν Τόμπσον.

Ο Στέφανος πίεσε από το ξεκίνημα του αγώνα το σερβίς του Πούιγ και μετά από τρία χαμένα μπρέικ πόιντ στο πρώτο γκέιμ, «έσπασε» τον αντίπαλό του στο δεύτερο service game του και πήρε προβάδισμα με 2-1. Xάνοντας συνολικά μόνο τέσσερις πόντους στο σερβίς του, ο Τσιτσιπάς διατήρησε με ευκολία τη διαφορά και έκλεισε το σετ όταν ο Πούιγ πήρε τις μπάλες στο 5-3.

Στο δεύτερο σετ ο Πούιγ κράτησε δύο φορές το σερβίς του, αλλά ήταν απρόσεκτος στο 3-2 και έδωσε το δικαίωμα στον Στεφ να σημειώσει το μπρέικ και να περάσει μπροστά με 4-2. Αυτό ήταν και το τελειωτικό χτύπημα στον Γάλλο, που δεν μπόρεσε να σηκώσει κεφάλι στη συνέχεια και «παραδόθηκε» χωρίς να πάρει άλλο γκέιμ.

Ο Στεφ υπέπεσε σε 13 αβίαστα λάθη έναντι 26 του αντιπάλου του, ενώ οι winners ήταν 20-16. Ήταν γενικά πολύ σταθερός αλλά, φυσικά, το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι ξαναβρήκε το σερβίς του.

