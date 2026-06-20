Ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων στο Ios Futures 2026, με όλες τις ελληνικές ομάδες να παραμένουν στο ταμπλό των ανδρών αποδεικνύοντας πως το ελληνικό μπιτς βόλεϊ βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Απευθείας στις οκτώ καλύτερες ομάδες του θεσμού προκρίθηκε το δίδυμο του Σταύρου Ντάλλα και Δημήτρη Χατζηνικολάου που επικράτησε με 2-0 (24-22, 21-17) των Πίτερς και Πάσκιεβικζ από τη Γερμανία. Για τον α’ όμιλο οι Καλιόζης και Καρύκας «λύγισαν» στο ται-μπρέικ (21-19, 17-21, 13-15) απέναντι στους Αυστριακούς Σπόνερ και Πέτουτσινγκ στο ματς που έκρινε την πρώτη θέση της βαθμολογίας.

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