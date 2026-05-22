Με χαρακτηριστική άνεση η Βουλιαγμένη «σφράγισε» το εισιτήριό της για τους τελικούς της Waterpolo League γυναικών, συντρίβοντας 15-6 τη Γλυφάδα εκτός έδρας στον δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό.

Οι περσινές πρωταθλήτριες «σφράγισαν» με άνεση το 2-0 στη σειρά, μετά και το 14-6 του πρώτου αγώνα, και πλέον ετοιμάζονται να υπερασπιστούν τον τίτλο τους στους τελικούς, όπου πιθανότατα θα βρουν απέναντί τους τον Ολυμπιακό (προηγείται 1-0 του Εθνικού, με το δεύτερο ματς να διεξάγεται αύριο Σάββατο).

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr