Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία του στους τελικούς της Waterpolo League ανδρών, επικρατώντας στο Σεράφειο του Απόλλωνα Σμύρνης με 12-9, στον τρίτο και αποφασιστικό αγώνα της ημιτελικής φάσης των πλέι-οφ.

Με 2-1 νίκες, οι «πράσινοι» ξεπέρασαν το εμπόδιο της «αμφίβιας ταξιαρχίας» και πλέον θα αντιμετωπίσουν τον… μόνιμο πρωταθλητή Ολυμπιακό, στη σειρά των τελικών που αρχίζει την Τρίτη (26/5), και κρίνεται στις τρεις νίκες, ενώ ταυτόχρονα εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Από την πλευρά της, η ηττημένη ομάδα του Τεό Λοράντου θα διεκδικήσει την τρίτη θέση απέναντι στη Βουλιαγμένη, σε σειρά best of 3, με τον νικητή να προκρίνεται απευθείας στους ομίλους του Euro Cup και τον χαμένο να πηγαίνει στα προκριματικά της ίδιας διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» πήρε από την αρχή ένα προβάδισμα 1-2 τερμάτων, με τον Απόλλωνα να ισοφαρίζει προσωρινά 5-5, στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, με τέρμα του Σολανάκη από τα 2μ. Παπασηφάκης και Σκουμπάκης με διαδοχικά γκολ έδωσαν ξανά προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, λίγο αργότερα ο Ουάινμπεργκ απέκρουσε πέναλτι του Μπογκντάνοβιτς και ο Παπανικολάου ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +3 (9-6), στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περιόδου.

Με τον Αμερικανό τερματοφύλακα να είναι σε μεγάλη ημέρα και συνολικά την άμυνα να λειτουργεί εξαιρετικά (ειδικά σε ό,τι αφορά το μαρκάρισμα των Μπογκντάνοβιτς και Ντάουμπε), η ομάδα του Δημήτρη Μάζη συντήρησε το προβάδισμά της.

Ο Απόλλωνας πλησίασε σε 10-9 στα 1΄58΄΄ πριν τη λήξη, με γκολ του Ρομπόπουλου σε παίκτη παραπάνω, αλλά ο Κουρούβανης σκόραρε στην επόμενη επίθεση των «πρασίνων», επίσης σε παραπάνω (1΄18΄΄), και «σφράγισε» ουσιαστικά τη νίκη-πρόκριση.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 1-2, 3-2, 3-3

Παναθηναϊκός: Κουρούβανης 3, Παπασηφάκης 3, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς.

Απόλλων Σμύρνης: Γαρδίκας 3, Σολανάκης 2, Μπογκντάνοβιτς, Καπότσης, Λασκαρίδης, Ρομπόπουλος