Ο ΠΑΟΚ έκοψε το δεύτερο εισιτήριο για τους τελικούς των πλέι οφ στην Α1 Χάντμπολ των γυναικών…

Η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη νίκησε 28-24 την κάτοχο του τίτλου Νέα Ιωνία στο Κλειστό της Μίκρας, στον τρίτο και τελευταίο αγώνα της μεταξύ τους σειράς για τα ημιτελικά των πλέι οφ, και έφτασε τις δύο νίκες που απαιτούνταν, προκειμένου να προκριθεί στους τελικούς.

Εκεί οι «ασπρόμαυρες» θα παλέψουν για την κατάκτηση του έβδομου πρωταθλήματος στην ιστορία τους με αντίπαλο την ΑΕΚ, η οποία ξεπέρασε στα ημιτελικά το «εμπόδιο» της Αναγέννησης Άρτας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στους τελικούς.

Η ολοκλήρωση του α΄ μέρους βρήκε τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ με 13-10.