Ασταμάτητη είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα! Η Λευκορωσίδα, Νο.1 στον κόσμο, νίκησε 2-1 σετ την Κόκο Γκοφ στο Μαϊάμι, κατέκτησε το τουρνουά και έφτασε με πανηγυρικό τρόπο στο Sunshine Double, δύο εβδομάδες μετά τον θρίαμβό της στο Indian Wells.

Η Σαμπαλένκα με 6-2, 4-6, 6-3 έγινε η 5η παίκτρια στην ιστορία του αθλήματος που κατέκτησε τα δύο Masters. Πλέον, στο tour μετράει 23 νίκες σε 24 αναμετρήσεις το 2026, καθώς έχει χάσει μόνο στον τελικό του Australian Open, από την Έλενα Ριμπάκινα.

Στο πρώτο σετ «έσπασε» γρήγορα το σερβίς της Γκοφ και με νέο μπρέικ έφτασε στο 6-2. Η Γκοφ αντέδρασε και με 6-4 έγινε η πρώτη παίκτρια στο Μαϊάμι, που πήρε σετ από την Λευκορωσίδα.

