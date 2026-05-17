Η Ελίνα Σβιτολίνα κατάφερε να κατακτήσει το Open της Ρώμης, καθώς στον τελικό με την Κόκο Γκοφ (Νο 4 στον κόσμο) ήταν πιο ψύχραιμη και επικράτησε 6-4, 6-7(3) και 6-2, μετά δύο ώρες και 52 λεπτά αγώνα.

Το Νο.10 στον κόσμο, κατέκτησε το τουρνουά για τρίτη φορά στην καριέρα της, μετά τους δύο συνεχόμενους το 2017 και το 2018, φθάνοντας συνολικά στον 20ο WTA τίτλο της.

Η 31χρονη πρωταθλήτρια από την Οδησσό, στις πρώτες δηλώσεις της μετά τον τελικό, παραδέχθηκε πως το τουρνουά ήταν ψυχολογικά και σωματικά απαιτητικό, ενώ είναι ικανοποιημένη από την αγωνιστική διαχείρισή της στα παιχνίδια.

«Ήταν σίγουρα μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη. Είμαι πολύ χαρούμενη με τον τρόπο που διαχειρίστηκα τα νεύρα μου, όχι μόνο στον τελικό, αλλά σε όλο το τουρνουά, που ήταν εξαιρετικά απαιτητικό τόσο ψυχολογικά, αλλά και από πλευράς φυσικής κατάστασης», είπε.