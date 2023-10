Ο παλάιμαχος τενιστας Πιτ Σάμπρας συγκλόνισε με την κατάθεση ψυχής για την μάχη που δίνει η σύζυγός του με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα.

Ο άλλοτε κορυφαίος σε Grand Slams τίτλους πρωταθλητής του τένις, μίλησε για το πολύ σοβαρό και δύσκολο ζήτημα του καρκίνου, αποκαλύπτοντας πως η σύζυγός του, Μπρίτζετ, δίνει αυτή τη μάχη από τον Δεκέμβριο του 2022.

American tennis great Pete Sampras revealed that his wife Bridgette Wilson Sampras 50 had been diagnosed with ovarian cancer.

The 14 time Grand Slam champion released the news through the ATP and ask for prayers from the tennis community as his wife battles the disease. pic.twitter.com/C0nu2tUxV3

— Abayomi Oyeleye (@abayomi75) October 29, 2023