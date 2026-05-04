Εμφύλιος προέκυψε στο τένις. Οι πρωταθλητές τα έβαλαν με τους διοργανωτές των Grand Slam με αφορμή το Roland Garros.

Είκοσι κορυφαίοι και κορυφαίες πρωταθλητές και πρωταθλήτριες μεταξύ των οποίων οι Γιανίκ Σίνερ, Κάρλος Αλκαράθ, Αρίνα Σαμπαλένκα, Νόβακ Τζόκοβιτς και Κοκό Γκοφ, εξέφρασαν τη «βαθιά και συλλογική απογοήτευση» για το χρηματικό έπαθλο που έχει προγραμματιστεί για το Grand Slam του Παρισιού.

Στην κοινή επιστολή τους, οι παίκτες τονίζουν πως, παρά τα συνεχώς αυξανόμενα έσοδα του Roland Garros – περίπου 395 εκατομμύρια ευρώ το 2025 και πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ που εκτιμώνται για φέτος – το μερίδιό τους στην πραγματικότητα μειώνεται.

«Καθώς το Roland Garros οδεύει προς ρεκόρ εσόδων, οι παίκτες λαμβάνουν ένα ολοένα και μικρότερο μερίδιο της αξίας που βοηθούν στη δημιουργία. Ακόμα πιο κρίσιμο είναι ότι η ανακοίνωση δεν αντιμετωπίζει τα διαρθρωτικά ζητήματα που οι παίκτες έχουν θέσει με συνέπεια και λογική τον τελευταίο χρόνο. Τα τουρνουά Grand Slam αντιστέκονται στην αλλαγή», σημειώνεται στην επιστολή, όπως αναφέρουν οι Times.

Η επιστολή καταγγέλλει επίσης την έλλειψη διαλόγου σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η ευημερία των αθλητών και η συμμετοχή σε βασικές αποφάσεις, ξεκινώντας από το ημερολόγιο.

Από την πλευρά των διοργανωτών, ωστόσο, η απάντηση ήταν άμεση. Η γαλλική ομοσπονδία επανέλαβε ότι το τουρνουά διοικείται από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό και ότι τα έσοδα επανεπενδύονται στην ανάπτυξή του.