Σε μια ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό, Χρήστου Μανώλη, με τον Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας στην Αθήνα Ju-seong Lim.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το Ταεκβοντό, το οποίο αποτελεί εθνικό άθλημα της Κορέας και έχει βαθιές ρίζες στην πολιτιστική και αθλητική παράδοση της χώρας. Ο Πρέσβης, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και αγάπη για το Ταεκβοντό και ζήτησε να ενημερωθεί για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του Ταεκβοντό στην Ελλάδα.

Ο Χρήστος Μανώλης παρουσίασε αναλυτικά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, τόσο σε επίπεδο αγωνιστικών επιδόσεων, όσο και σε επίπεδο μαζικής συμμετοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανοδική πορεία των ελληνικών συλλόγων, την αύξηση του αριθμού των αθλητών και αθλητριών, καθώς και στις διεθνείς διακρίσεις που αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο του ελληνικού Ταεκβοντό.

Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε στενή συνεργασία, ανοίγοντας νέους δρόμους για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος.