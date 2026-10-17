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Την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα συνέχισε η Νέα Ιωνία, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Πυλαίας με 26-16, για την 4η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ γυναικών και έφτασε τους οκτώ βαθμούς.
Η ομάδα του Γιώργου Χαλκίδη απέκτησε από νωρίς σαφές προβάδισμα, χτίζοντας διαφορά έξι τερμάτων (3-9) στο 20ό λεπτό και βάζοντας τις βάσεις για την κατάκτηση των δύο βαθμών. Στη συνέχεια διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης, φτάνοντας χωρίς προβλήματα στην επικράτηση.
Η 4η αγωνιστική:
Σάββατο 17/10
ΑΕΣΧ Πυλαίας-Νέα Ιωνία 16-26
ΑΕΠ Πανόραμα-ΑΟ Προσοτσάνης 35-20
Κυριακή 18/10
Καματερού 16:00 ΓΑΣ Καματερού-Αναγέννηση Άρτας (Βαγγελτζίκης-Τσάμος)
«Στ. Καραλής» 17:00 Αθηναϊκός-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (Στασινού-Ποδηματά)
Δευτέρα 19/10
ΟΑΚΑ 17:00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (Ζήσης-Χαραλαμπίδης) –ΕΡΤ2ΣΠΟΡ–
Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
Νέα Ιωνία 8 -4αγ.
ΠΑΟΚ 6
ΑΕΚ 6
Αναγέννηση Άρτας 4
ΑΕΠ Πανόραμα 4 -4αγ.
Αθηναϊκός 2
ΓΑΣ Καματερού 2
ΑΟ Προσοτσάνης 2 -4αγ.
ΑΕΣΧ Πυλαίας 0 -4αγ.
Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0