Την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα συνέχισε η Νέα Ιωνία, η οποία επικράτησε εκτός έδρας της Πυλαίας με 26-16, για την 4η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ γυναικών και έφτασε τους οκτώ βαθμούς.

Η ομάδα του Γιώργου Χαλκίδη απέκτησε από νωρίς σαφές προβάδισμα, χτίζοντας διαφορά έξι τερμάτων (3-9) στο 20ό λεπτό και βάζοντας τις βάσεις για την κατάκτηση των δύο βαθμών. Στη συνέχεια διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης, φτάνοντας χωρίς προβλήματα στην επικράτηση.

Η 4η αγωνιστική:

Σάββατο 17/10

ΑΕΣΧ Πυλαίας-Νέα Ιωνία 16-26

ΑΕΠ Πανόραμα-ΑΟ Προσοτσάνης 35-20

Κυριακή 18/10

Καματερού 16:00 ΓΑΣ Καματερού-Αναγέννηση Άρτας (Βαγγελτζίκης-Τσάμος)

«Στ. Καραλής» 17:00 Αθηναϊκός-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων (Στασινού-Ποδηματά)

Δευτέρα 19/10

ΟΑΚΑ 17:00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (Ζήσης-Χαραλαμπίδης) –ΕΡΤ2ΣΠΟΡ–

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Νέα Ιωνία 8 -4αγ.

ΠΑΟΚ 6

ΑΕΚ 6

Αναγέννηση Άρτας 4

ΑΕΠ Πανόραμα 4 -4αγ.

Αθηναϊκός 2

ΓΑΣ Καματερού 2

ΑΟ Προσοτσάνης 2 -4αγ.

ΑΕΣΧ Πυλαίας 0 -4αγ.

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0