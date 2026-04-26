Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε την πρόκριση και στο διπλό του Madrid Open. Πριν αντιμετωπίσει τον 21χρονο Ισπανό Ντάνι Μερίδα, στη φάση των «32», πήρε τη νίκη με συμπαίκτη τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι απέναντι στους Μαρσέλο Μέλο και Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 7-5, 6-4.

Ο Τσιτσιπάς και ο Νταρντέρι προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσουν την Τρίτη (28/4) είτε τους Ιταλούς Σιμόνε Μπολέλι και Αντρέα Βαβασόρι (Νο. 8 στο ταμπλό) είτε τους Γκίντο Αντρεότσι και Μανουέλ Γκινάρ.

Οι Μαρσέλο Μέλο και Αλεξάντερ Ζβέρεφ προηγήθηκαν με 3-0 και εν συνεχεία με 4-1, όμως οι Τσιτσιπάς/Νταρνέρι αντέδρασαν, μείωσαν σε 2-4 και ισοφάρισαν σε 4-4. Για να πετύχουν καθοριστικό break στο τέλος του πρώτου σετ και να το κατακτήσουν με 7-5.

Στο δεύτερο σετ, πάντως ο Στέφανος Τσιτσιπάς και Λουτσιάνο Νταρντέρι πήραν προβάδισμα με break για το 3-1 και δεν απειλήθηκαν έκτοτε από τον Μαρσέλο Μέλι και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, για το 6-4.