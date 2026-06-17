Ο Ρικάρντο Τριλίνι οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση τριών εγχώριων τίτλων (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ Ελλάδας) με τη διοίκηση ν’ αναγνωρίζει το έργο του και να του προσφέρει νέο συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο πρώην Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας είχε υπογράψει για πρώτη φορά στην ομάδα του Πειραιά στις 5 Μαρτίου 2025.

Ο Ρικάρντο Τριλίνι δήλωσε μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του στον Ολυμπιακό: «Είμαι χαρούμενος που συνεχίζω αυτό το ταξίδι, για άλλη μια σεζόν. Μετά από όλα όσα πετύχαμε πέρυσι, ο στόχος μας είναι να το κάνουμε ξανά! Η κατάκτηση ενός ακόμη τρεμπλ δεν θα είναι εύκολη, αλλά θα δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα για να το πετύχουμε. Στην Ευρώπη, θέλουμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά και η ελπίδα μας είναι να φτάσουμε μέχρι τέλους, στον τελικό».

Η ανακοίνωση: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ρικάρντο Τριλίνι. Ο Ιταλός προπονητής υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας χάντμπολ του συλλόγου».