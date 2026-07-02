Για ακόμη δύο χρόνια θα υπερασπίζεται την εστία της Βουλιαγμένης η Εύα Καρύτσα, η οποία ανανέωσε τη συνεργασία της με το σύλλογο των νοτίων προαστίων.

Η 24χρονη τερματοφύλακας είναι «προϊόν» των ακαδημιών της Γλυφάδας. Μετακόμισε στο Λαιμό το 2024 και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2025, ενώ ήταν μέλος της εθνικής ομάδας που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στην Πορτογαλία.

Θα συνεχίσει να αποτελεί το δίδυμο γκολκίπερ της ομάδας, μαζί με την αρχηγό Μαρίνα Κοτσιώνη, που επίσης ανανέωσε τη συνεργασία της με τον ΝΟΒ.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που θα αγωνιστώ και τη νέα χρονιά στον ΝΟΒ. Εύχομαι να είναι μια πετυχημένη σεζόν και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους μας, προσωπικούς και ομαδικούς» δήλωσε η Καρύτσα, η οποία έχει επίσης στο παλμαρέ της το ασημένιο μετάλλιο από το Παγκόσμιο νέων γυναικών του 2021.