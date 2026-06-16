Παίκτης του ΟΦΗ, για πέμπτη συνεχή χρονιά θα παραμείνει ο 26χρονος κεντρικός Βασίλης Καφαντάρης.

Ο αθλητής δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω για 5η συνεχόμενη χρονιά, στην οικογένεια του ΟΦΗ. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και το προπονητικό τιμ για την εμπιστοσύνη τους. Εύχομαι μια υγιή χρονιά και να πετύχουμε τους στόχους μας. Καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε τον Σεπτέμβριο».

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ, αναφέρει: «Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο Βασίλης Καφαντάρης, θα φοράει τα “ασπρόμαυρα” του ΟΦΗ μας! Ο 26χρονος Σαμιώτης κεντρικός (1/7/2000, 1μ88), που έγινε… Κρητικός! Είμαστε χαρούμενοι, που ένα απο τα καλύτερα παιδιά της ομάδας μας, αλλά και με ουσιαστική αγωνιστική προσφορά, θα συνεχίσει να είναι μαζί μας!».