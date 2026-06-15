Τη φανέλα του ΟΦΗ για έκτη χρονιά συνολικά θα φοράει ένας παίκτης-σύμβολο για το σύλλογο και το κρητικό βόλεϊ, ο Γιάννης Ρουμελιωτάκης.

Στα 37 του χρόνια (25/6/1989 1μ90), ο Έλληνας ακραίος θα βοηθήσει με την εμπειρία και την καλή υποδοχή του την προσπάθεια της ομάδας και την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Ηρακλειώτης αθλητής έχει αγωνιστεί δυο φορές στο σύλλογο. Πρώτα τη διετία 2019-2020 και 2020-2021 στην Volley League και αργότερα άλλα τρία συνεχόμενα (2023-2026), σε Pre League και Volley League.

Φέτος, θα φορέσει τα ασπρόμαυρα για τέταρτη διαδοχική χρονιά και συνολικά έκτη. Στην πλούσια καριέρα του έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Φοίνικα Σύρου, Κηφισιά, Φίλιππο Βέροιας, Καρδίτσα, Πανελλήνιο, Αθλεση και ΓΕΗ, ενώ είχε πέρασμα και απο το εξωτερικό στην Ελβετική Γενεύη.

O Γιάννης Ρουμελιωτάκης δήλωσε για την παραμονή του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στον ΟΦΗ. Ανυπομονώ για να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, να ξανασυναντηθούμε με τους παλιούς.

Ελπίζω η νέα χρονιά, να είναι γεμάτη με επιτυχίες και χαρές, αλλά πάνω απο όλα να έχουμε την υγεία μας. Γιατί, αν το έχουμε αυτό μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Θα είμαστε όλοι εκεί και θα δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας, ώστε η ομάδα να πετύχει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα».