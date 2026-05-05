Μία από τις κορυφαίες λίμπερο «έδεσε» ο Ολυμπιακός. Ο πειραϊκός Σύλλογος έκανε γνωστό ότι η διεθνής Μαριαλένα Αρτακιανού θα συνεχίσει να φοράει τα ερυθρόλευκα χρώματα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Μαριαλένα Αρτακιανού. Η διεθνής λίμπερο υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο, τριετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του Συλλόγου», κοινοποίησε το σωματείο».

Από την πλευρά της, η αθλήτρια δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη για την ανανέωσή μου με τον Ολυμπιακό. Θέλω να ευχηθώ, πάνω από όλα, υγεία σε όλους μας. Του χρόνου, θα είναι μία διαφορετική χρονιά, καθώς θα έχουμε μία καινούργια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα.

Πιστεύω, πως μέσα από σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή, θα καταφέρουμε να παίζουμε πολύ όμορφο βόλεϊ, σε ένα πρωτάθλημα ακόμη πιο απαιτητικό και ανταγωνιστικό από το φετινό. Θέλουμε πολύ να επιστρέψει ο Σύλλογος πίσω στους τίτλους».