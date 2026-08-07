Τη φανέλα της γυναικείας ομάδας χάντμπολ του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να φοράει η Μπάρμπαρα Μπροκάρντο, καθώς οι νταμπλούχοι Ελλάδας γνωστοποίησαν την ανανέωση του συμβολαίου της Βραζιλιάνας περιφερειακού για τη νέα σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 35χρονη αθλήτρια ετοιμάζεται για την έκτη χρονιά της καριέρας της στις «ασπρόμαυρες», καθώς εντάχθηκε στο δυναμικό του «Δικεφάλου του βορρά» το καλοκαίρι του 2021.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών, η Μπροκάρντο δήλωσε στην ιστοσελίδα του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για την ανανέωση του συμβολαίου της: «Αυτή θα είναι η έκτη μου σεζόν στον ΠΑΟΚ και κάθε χρονιά είναι ακόμα πιο ξεχωριστή από την προηγούμενη. Τρέφω απεριόριστο σεβασμό για αυτόν τον σύλλογο, την ιστορία του και όλους όσοι αποτελούν κομμάτι του. Είμαι περήφανη που συνεχίζω αυτό το ταξίδι και ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο σύλλογος. Το να φοράω αυτή τη φανέλα είναι μεγάλη τιμή και θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Είμαι έτοιμη να παλέψω για κάθε τίτλο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κόσμο μας που βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας. Το πάθος και η στήριξή του μάς δίνουν τη δύναμη να προσπαθούμε ακόμα περισσότερο. Ας συνεχίσουμε μαζί να γράφουμε ιστορία!».

Εκτός της Μπροκάρντο, έχουν ανανεώσει εν όψει της νέας σεζόν οι Εμμανουέλα Τσικνάκη, Έλενα Κερλίδη, Ολίνα Ανδρίτσου, Βάσια Γκάτζιου, Ελίνα Τροχίδου και Αβραμίνα Σεβδίλη, ενώ αποκτήθηκε η Λαμπρίνα Τσάκαλου.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα χάντμπολ γυναικών, ανακοινώνουν την ανανέωση συνεργασίας με την αθλήτρια, Μπάρμπαρα Μπροκάρντο, για την αγωνιστική χρονιά 2026-2027.

Η Βραζιλιάνα περιφερειακός, γεννημένη το 1991 και με ύψος 168cm, συνεχίζει για έκτη χρονιά στα ασπρόμαυρα, ύστερα από την περσινή άκρως πετυχημένη σεζόν με την κατάκτηση του εγχώριου νταμπλ».