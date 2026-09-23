Μια ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική περίοδο ολοκλήρωσε ο Αθλητικός Σύλλογος Ταεκβοντό «Υπέρμαχος» Ιλίου, καταγράφοντας σημαντικές διακρίσεις τόσο σε πανελλήνιο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Με σταθερή παρουσία στα βάθρα, σημαντικές ατομικές επιτυχίες και διακρίσεις σε Ελλάδα και το εξωτερικό, οι αθλητές του συλλόγου απέδειξαν στην πράξη τη συστηματική δουλειά και την αγωνιστική τους εξέλιξη.

Η αρχή έγινε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων, που διεξήχθη το διάστημα 16-19 Οκτωβρίου 2025, με τον σύλλογο να κατακτά ένα χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία Παίδων/Κορασίδων και ένα χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Παμπαίδων/Παγκορασίδων.

Στις 9 Νοεμβρίου 2025, στο European Kids Championship, ο αθλητής του συλλόγου Νότας Σωτήρης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του στην 5η θέση. Ο Νότας χρειάστηκε να δώσει τέσσερις αγώνες και έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση ενός μεταλλίου.

Ιδιαίτερα παραγωγική ήταν και η παρουσία στο Β’ Πανελλήνιο Κύπελλο, που πραγματοποιήθηκε 27-30 Νοεμβρίου 2025. Ο απολογισμός ήταν εντυπωσιακός, με 2 χρυσά, 4 ασημένια και 3 χάλκινα μετάλλια, ενώ καταγράφηκαν και 5 πέμπτες θέσεις.

Ακολούθησε το 18ο Hereya International Tournament στη Βουλγαρία, στις 6-7 Δεκεμβρίου 2025, όπου οι αθλητές του συλλόγου πρόσθεσαν στη συγκομιδή 2 ασημένια και 3 χάλκινα μετάλλια, καθώς και μία 5η θέση.

Η αγωνιστική δράση συνεχίστηκε τον Μάρτιο του 2026, στο Τριεθνές Κύπελλο Ξάνθης (21-22/3), όπου ο σύλλογος συμμετείχε με επτά αθλητές και κατέκτησε συνολικά 1 χρυσό, 2 ασημένια και 3 χάλκινα μετάλλια.

Κορυφαία, μέχρι εκείνο το σημείο, στιγμή αποτέλεσε η παρουσία στο Α’ Πανελλήνιο Κύπελλο/Φεστιβάλ, που διεξήχθη 1-3 Μαΐου 2026. Ο σύλλογος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και κατέλαβε την 3η θέση στην τελική κατάταξη των συλλόγων, ανάμεσα σε 200 σωματεία.

Συνολικά, οι αθλητές του συλλόγου κατέκτησαν στη διοργάνωση 5 χρυσά, 4 ασημένια και 4 χάλκινα μετάλλια, ενώ σημείωσαν και 8 πέμπτες θέσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία του συλλόγου σε πανελλήνιο επίπεδο.

Οι σημαντικές διακρίσεις συνεχίστηκαν στις 16-17 Μαΐου 2026, στο 10ο Asteriks Cup & Ε3, όπου ξεχώρισε ο Κολπακίδης Αλέξανδρος. Ο αθλητής κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ε3, ύστερα από πέντε εξαιρετικές αναμετρήσεις απέναντι σε έμπειρους αντιπάλους.

Η κορυφαία στιγμή, ωστόσο, ήρθε με την τιμητική βράβευσή του ως Καλύτερου Αθλητή Παίδων, ανάμεσα σε 168 αθλητές όλων των κατηγοριών από ολόκληρη την Ευρώπη. Μια ξεχωριστή διάκριση που αποτελεί επιστέγασμα της προσπάθειας, της συνέπειας και της αγωνιστικής του εξέλιξης.

Στην ίδια διοργάνωση, ο σύλλογος είχε ακόμη μία σημαντική συγκομιδή. Η Μαρία Κονόμη κατέκτησε χρυσό μετάλλιο, έπειτα από τέσσερις δυνατές αναμετρήσεις, ενώ Σπύρος Χασουνάκης, Αντώνης Γρίβας, Θέμης Σαραντόπουλος και Σπύρος Ακτύπης ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας τέσσερα ασημένια μετάλλια.

Την ίδια στιγμή, Σωτήρης Νότας και Αλεξάνδρα Ευθυμιάτου πρόσθεσαν ακόμη δύο χάλκινα μετάλλια. Για την Ευθυμιάτου, η συγκεκριμένη διάκριση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς μετά την κατάκτηση δύο χρυσών μεταλλίων σε εγχώριες διοργανώσεις, δοκίμασε τις δυνάμεις της και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρουσιάζοντας τη σημαντική αγωνιστική της εξέλιξη.

Ο συνολικός απολογισμός της περιόδου αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη δυναμική παρουσία του συλλόγου: μετάλλια, διακρίσεις και σημαντικές εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τους αθλητές του να συνεχίζουν να εξελίσσονται και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις κάθε διοργάνωσης.

Μια αγωνιστική διαδρομή που επιβεβαιώνει πως η σκληρή δουλειά, η υπομονή, η αφοσίωση και η αγάπη για το άθλημα μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιτυχίες και να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες για τη συνέχεια.

Μιλώντας στη Ζούγκλα ο προπονητής της ομάδας, Χρήστος Γρίβας αναφέρθηκε στους επόμενους στόχους της χρονιάς, τονίζοντας: «Στοχεύουμε σε μια συνολική προετοιμασία για τα νέα πανελλήνια τουρνουά αλλά και την αναμφίβολη συμμετοχή μας σε διεθνείς διοργανώσεις εκτός συνόρων .

Θεμελιώδης αρχή μας όμως είναι η συνεχής βελτίωση και η αγάπη για το άθλημα. Αποσκοπούμε στην ευρύτερη διάδοση του taekwondo σε όλες τις ηλικίες διότι τα οφέλη του είναι αναρίθμητα».