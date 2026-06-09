Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες ανακατασκευής του ιστορικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου της Αθήνας, Η ολική ανακατασκευή του έχει τεράστια συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία για τον ελληνικό αθλητισμό, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο μία εμβληματική εγκατάσταση που παρέμενε ανενεργή για περισσότερο από 14 χρόνια.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα αθλητικής υποδομής που υλοποιεί η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με την πολύτιμη υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας.

Οι εργασίες που ξεκίνησαν στις 27 Απριλίου, προχωρούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΟΕ, με στόχο το κολυμβητήριο να ανοίξει και πάλι τις πύλες του μέσα στο 2027, προσφέροντας στη χώρα μία υπερσύγχρονη εγκατάσταση που θα ανταποκρίνεται πλήρως στα διεθνή πρότυπα. Το έργο υλοποιείται χάρη στην οικονομική συνδρομή της Εθνικής Τράπεζας και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στον χώρο του υγρού στίβου των τελευταίων δεκαετιών.

Η ανακατασκευή δεν αφορά απλώς την αποκατάσταση της πισίνας. Πρόκειται για μία συνολική αναβάθμιση που θα μετατρέψει το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο σε ένα σύγχρονο προπονητικό και αγωνιστικό κέντρο, ικανό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Εθνικών Ομάδων κολύμβησης και υδατοσφαίρισης, αλλά και να φιλοξενήσει σημαντικές διοργανώσεις στο μέλλον.

Το όραμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι ξεκάθαρο: να δημιουργηθεί ένας χώρος αντάξιος της ιστορίας του ελληνικού αθλητισμού, όπου οι αθλητές και οι αθλήτριες της χώρας θα μπορούν να προετοιμάζονται στις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι Εθνικές Ομάδες θα αποκτήσουν ξανά τη φυσική τους έδρα στην καρδιά της Αθήνας, σε μία εγκατάσταση που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές αθλητών.