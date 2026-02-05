Το έκτο μετάλλιο της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα -και συνολικώς 16ο σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις- κατέκτησε στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας η Εθνική πόλο γυναικών.

