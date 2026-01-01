Γεμάτο από σπουδαίες αθλητικές διοργανώσεις είναι το 2026 με το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες να δεσπόζουν στο αθλητικό καλεντάρι, ενώ η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Final Four της EuroLeague.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου), το πρώτο στην ιστορία με τη συμμετοχή 48 ομάδων, που θα διεξαχθεί σε 16 πόλεις των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Ιδιαίτερη λάμψη θα δώσουν και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες του Μιλάνου/Κορτίνα, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου και από τις 6 έως τις 15 Μαρτίου αντίστοιχα.

