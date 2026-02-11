Ο Τομάς Γιόρενς Γκουαρίνο Σαμπατέ έζησε το όνειρό του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2006, όμως η ιστορία του δεν είχε το φινάλε που ο ίδιος θα ήθελε.

Ο Ισπανός αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ παρουσίασε τελικά το πολυσυζητημένο πρόγραμμά του με μουσικό θέμα από τα «Μίνιονς», ξεπερνώντας -την τελευταία στιγμή- την εμπλοκή με τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά έμεινε εκτός τελικού για λίγους βαθμούς.

Ντυμένος στα κίτρινα και μπλε, όπως τα δημοφιλή καρτούν, ο έξι φορές πρωταθλητής Ισπανίας συγκέντρωσε 69,80 βαθμούς στο σύντομο πρόγραμμα των ανδρών και κατετάγη 25ος.

