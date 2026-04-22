Ένα εξαιρετικό θέαμα και πολλές ελληνικές επιτυχίες προσφέρει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwon-Do ITF στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο ξεκίνησε με το αγώνισμα των Τουλ (Σκιαμαχία).

Μετά την πρώτη ημέρα η Ρωσία πήρε 31 μετάλλια (τα 13 χρυσά), η Ουκρανία 29 (8 χρυσά) και η Ελλάδα 34 εκ των οποίων τα 7 χρυσά.

Τα μετάλλια της Ελλάδας:

Χρυσά

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Τουλ 1 Νταν Γυναικών Βετεράνων Silver

ΤΑΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τουλ 2 Νταν Εφήβων

ΜΟΥΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Τουλ 1 Νταν Κορασίδων

ΒΙΔΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΕΛΕΑΝΝΑ Τουλ 3 Νταν Γυναικών Βετεράνων Silver

ΚΟΤΣΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Τουλ 2 Νταν Γυναικών Βετεράνων Silver

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τουλ 5 Νταν Γυναικών Βετεράνων Silver

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τουλ 6 Νταν Ανδρών Βετεράνων Gold

Αργυρά

ΤΣΩΛΗ ΝΕΦΕΛΗ Τουλ 1 Νταν Νεανίδων

ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ Τουλ 3 Νταν Νέων Γυναικών

ΜΠΑΣΑΝΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ Τουλ 6 Νταν Ανδρών Βετεράνων Silver

ΠΑΝΤΗΣ-ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τουλ 2–1 Κουπ Παίδων

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τουλ 1 Νταν Παίδων

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τουλ 1 Νταν Ανδρών Βετεράνων Gold

ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τουλ 2 Νταν Εφήβων

ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τουλ 1 Νταν Γυναικών Βετεράνων Gold

ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Τουλ 5 Νταν Ανδρών Βετεράνων Gold

ΔΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τουλ 4 Νταν Ανδρών Βετεράνων Silver

Ομαδικό Τουλ Εφήβων

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τουλ 1 Νταν Εφήβων

Ομαδικό Τουλ Γυναικών Βετεράνων Silver

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ειδικές Τεχνικές Γυναικών

Χάλκινα

ΝΤΟΒΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Τουλ 2 Νταν Νεανίδων

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τουλ 2 Νταν Νεανίδων

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Τουλ 2–1 Κουπ Κορασίδων

ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τουλ 3 Νταν Ανδρών Βετεράνων Gold

ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τουλ 3 Νταν Νέων Ανδρών

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τουλ 5 Νταν Ανδρών Βετεράνων Gold

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ Τουλ 1 Νταν Γυναικών Βετεράνων Gold

ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Τουλ 2 Νταν Νέων Ανδρών

ΤΣΑΠΑΡΑ ΑΘΗΝΑ Τουλ 3 Νταν Νέων Γυναικών

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Τουλ 6 Νταν Ανδρών Βετεράνων Gold

Ομαδικό Τουλ Νέων Γυναικών

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ Ειδικές Τεχνικές Γυναικών