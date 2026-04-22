Ένα εξαιρετικό θέαμα και πολλές ελληνικές επιτυχίες προσφέρει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwon-Do ITF στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο ξεκίνησε με το αγώνισμα των Τουλ (Σκιαμαχία).
Μετά την πρώτη ημέρα η Ρωσία πήρε 31 μετάλλια (τα 13 χρυσά), η Ουκρανία 29 (8 χρυσά) και η Ελλάδα 34 εκ των οποίων τα 7 χρυσά.
Τα μετάλλια της Ελλάδας:
Χρυσά
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Τουλ 1 Νταν Γυναικών Βετεράνων Silver
ΤΑΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τουλ 2 Νταν Εφήβων
ΜΟΥΧΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Τουλ 1 Νταν Κορασίδων
ΒΙΔΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΕΛΕΑΝΝΑ Τουλ 3 Νταν Γυναικών Βετεράνων Silver
ΚΟΤΣΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Τουλ 2 Νταν Γυναικών Βετεράνων Silver
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τουλ 5 Νταν Γυναικών Βετεράνων Silver
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τουλ 6 Νταν Ανδρών Βετεράνων Gold
Αργυρά
ΤΣΩΛΗ ΝΕΦΕΛΗ Τουλ 1 Νταν Νεανίδων
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ Τουλ 3 Νταν Νέων Γυναικών
ΜΠΑΣΑΝΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ Τουλ 6 Νταν Ανδρών Βετεράνων Silver
ΠΑΝΤΗΣ-ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τουλ 2–1 Κουπ Παίδων
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τουλ 1 Νταν Παίδων
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τουλ 1 Νταν Ανδρών Βετεράνων Gold
ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τουλ 2 Νταν Εφήβων
ΜΥΛΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τουλ 1 Νταν Γυναικών Βετεράνων Gold
ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Τουλ 5 Νταν Ανδρών Βετεράνων Gold
ΔΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τουλ 4 Νταν Ανδρών Βετεράνων Silver
Ομαδικό Τουλ Εφήβων
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τουλ 1 Νταν Εφήβων
Ομαδικό Τουλ Γυναικών Βετεράνων Silver
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ειδικές Τεχνικές Γυναικών
Χάλκινα
ΝΤΟΒΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Τουλ 2 Νταν Νεανίδων
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τουλ 2 Νταν Νεανίδων
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Τουλ 2–1 Κουπ Κορασίδων
ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τουλ 3 Νταν Ανδρών Βετεράνων Gold
ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τουλ 3 Νταν Νέων Ανδρών
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τουλ 5 Νταν Ανδρών Βετεράνων Gold
ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ Τουλ 1 Νταν Γυναικών Βετεράνων Gold
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Τουλ 2 Νταν Νέων Ανδρών
ΤΣΑΠΑΡΑ ΑΘΗΝΑ Τουλ 3 Νταν Νέων Γυναικών
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Τουλ 6 Νταν Ανδρών Βετεράνων Gold
Ομαδικό Τουλ Νέων Γυναικών
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ Ειδικές Τεχνικές Γυναικών