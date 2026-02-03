Ιδανικά ξεκίνησε το 2026 για το ελληνικό Ταεκβοντό. Η Στέλλα Μαρεντάκη διέπρεψε στο βαθμολογούμενο τουρνουά G2 που διεξάγεται στην Φουτζέιρα και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν ασυναγώνιστη, στη φάση των «16» αντιμετώπισε την Τουρλιμπέκοβα (Αζερμπαϊτζάν) και επικράτησε με 2-0. Στα προημιτελικά αγωνίστηκε απέναντι στην Ιρανή Βαλινεΐαντ και με νέα καθολική εμφάνιση νίκησε με 2-0, εξασφαλίζοντας μια θέση στο βάθρο.

Στα ημιτελικά κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Κανουτέ από το Μάλι, όπου η Μαρεντάκη δεν της άφησε κανένα περιθώριο και επικράτησε επίσης με 2-0.

Στον μεγάλο τελικό, με μεγάλα ψυχικά αποθέματα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε με 2-1 την ανεξάρτητη αθλήτρια Σκαπρόβσκα και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, δίνοντας το έναυσμα για πανηγυρισμούς στην ελληνική αποστολή.

Η Ρίτα Κίτσιου δεν τα κατάφερε απέναντι στην Αχμαντί από το Ιράν και ηττήθηκε με 2-0.