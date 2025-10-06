Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η ελληνική αποστολή στο διεθνές βαθμολογούμενο τουρνουά Ταεκβοντό G1 που διεξήχθη στην Αλβανία.

Η προολυμπιακή ομάδα … διέπρεψε κι έφερε συνολικά εννιά μετάλλια και ταυτόχρονα η Ελλάδα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο σύνολο, τόσο στους άντρες, όσο και στις γυναίκες!

Η εξαιρετική πορεία των Ελλήνων αθλητών είχε ως αποτέλεσμα ένα χρυσό μετάλλιο, επτά ασημένια κι ένα χάλκινο.

Πιο συγκεκριμένα, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Κώστας Δημητρόπουλος (-58κ.). Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Χαράλαμπος Φουσκούνης (-74κ.), Βασίλης Θολιώτης (-87κ.), Σωτήρης Μιχόπουλος (+87κ.), Μελίνα Γεωργίου (-46κ. ), Φανή Τζέλη (-57κ.), Στέλλα Μαρεντάκη (-67κ.) και η Αρτέμια Κίτσιου (+73κ.), ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Γιάννης Παπαδόπουλος (-80κ.).

Αναμφίβολα πρόκειται για μία πολύ μεγάλη επιτυχία, για την ελληνική αποστολή. Δεν είναι μόνο το πλήθος των επιτυχιών, είναι και το γεγονός ότι η άρτια εικόνα τους, γεμίζει με πολλές ελπίδες το μέλλον. Ο συντονισμένος σχεδιασμός της ΕΛΟΤ με τον ομοσπονδιακό προπονητή Μπεχζάντ Χονταντάντ, φαίνεται πως αποδίδει καρπούς!

Οι Έλληνες πρωταθλητές πρωταγωνιστούν και αφήνουν υποσχέσεις για το μέλλον.