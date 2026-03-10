Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Εφήβων – Νεανίδων που διεξήχθη στην Πάτρα.

Οι κορυφαίοι αθλητές της κατηγορίας, που προέκυψαν από τις δύο προκριματικές φάσεις, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και απέδειξαν ότι το ταλέντο στη νέα γενιά του αθλήματος, είναι μεγάλο.

Δύο μέρες γεμάτες δράση, με τους αθλητές, εκτός από τους τίτλους της χρονιάς, να συγκροτούν και την εθνική ομάδα.

Πρωταθλητής Ελλάδας αναδείχθηκε ο ΑΣΓ Βύρωνας με τρία χρυσά μετάλλια. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο ΑΣ Εθνικής 1995 με δύο χρυσά, δύο αργυρά και 1 χάλκινο, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο ΑΣ Ελπίδες Σερρών με δύο χρυσά μετάλλια.