Με πέντε ελληνικές συμμετοχές ξεκίνησε το Grand Slam Ταεκβοντό που διεξάγεται στην Κίνα. Οι Έλληνες πρωταθλητές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και έδειξαν ότι μπορούν να διεκδικήσουν μετάλλιο σε κάθε διοργάνωση.

Στα 81κ. ο Γιώργος Παπαδόπουλος νίκησε αρχικά τον Κινέζο Ζαοσούν με 2-1, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε με 2-1 από τον Γκάσι (Κόσοβο).

Ο Χαράλαμπος Φλουσκούνης ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον ανεξάρτητο αθλητή Σλεπόβ με 2-0.

Στα -49κ. η Μελίνα Γεωργίου επικράτησε με 2-0 του Κορεάτη Τσο. Στους 16 για την είσοδό της στα προημιτελικά ηττήθηκε με 2-0 από την Κινέζα Φου και ολοκλήρωσε την εξαιρετική πορεία στη διοργάνωση.

Στα +80κ. ο Σωτήρης Μιχόπουλος έχασε με 2-1, σε ένα συναρπαστικό ματς, από τον Κορεάτη Τσόι.

Ο Βασίλης Θολιώτης πραγματοποίησε πολύ καλή πορεία. Στο εναρκτήριο παιχνίδι επικράτησε με ανατροπή του Κινέζου Ζενγκ. Στη συνέχεια, όμως δεν τα κατάφερε απέναντι στον Κορεάτη Παρκ και γνώρισε την ήττα με 2-0.