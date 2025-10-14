Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία της Προολυμπιακής Ομάδας και της Εθνικής Ομάδας που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Καρδίτσα. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό συνεχίζει πιστή στο πλάνο της για την προεθνική ομάδα και στόχος είναι με τον σχεδιασμό τριετίας να πάρουν, οι Έλληνες αθλητές, πολλά εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

Πραγματοποιήθηκε ένα πολύ μεγάλο προπονητικό καμπ και αθλητές και προπονητές είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν για το καλό του αθλήματος. Εκτός από την Εθνική ομάδα, στην Καρδίτσα παραβρέθηκε η Εθνική Κωφών, καθώς και 8 επίλεκτοι αθλητές με διακρίσεις στα Πανελλήνια πρωταθλήματα. Όλοι μαζί είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν σε άριστες συνθήκες.

Οι πέντε επίλεκτοι αθλητές που θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών στο Τόκιο, είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν σε ένα δυνατό τριήμερο καμπ και να πάρουν πολύτιμες παραστάσεις. Πιο συγκεκριμένα έλαβαν μέρος οι Παύλος Λιότσος, Στέργιος Μπεντούλης, Δημήτρης Καλπουζάνης, Ειρήνη Μαχαιρίδου και Αλεξάνδρα Γιαλούρου.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών θα διεξαχθούν από 15 έως 26 Νοεμβρίου στο Τόκιο. Η διοίκηση και οι αθλητές της ΕΛΟΤ δέχθηκαν με μεγάλη χαρά την Εθνική ομάδα Κωφών και ευχήθηκαν ολόψυχα να διαπρέψουν στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό το τριήμερο που μας πέρασε, προσκάλεσε στην Καρδίτσα όλους τους σωματειακούς προπονητές των αθλητών της Εθνικής ομάδας. Οι προπονητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις προπονήσεις και να συζητήσουν με τους ομοσπονδιακούς προπονητές για τους αθλητές τους.

Είναι η πρώτη φορά που δίνετε η ευκαιρία στους προπονητές των αθλητών που βρίσκονται στην Εθνική ομάδα να παραβρεθούν σε κοινή προετοιμασία και να συζητήσουν για τους αθλητές τους. Στόχος της διοίκησης της ΕΛΟΤ είναι οι ομοσπονδιακοί προπονητές να γνωρίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα όλους τους αθλητές, αλλά και φυσικά οι προπονητές των συλλόγων να δουν πως εργάζεται ο ομοσπονδιακός προπονητής Μπεχζάντ Χοντανάντ και οι συνεργάτες του.