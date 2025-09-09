Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών – Γυναικών «Αλέξανδρος Νικολαϊδης» που διεξήχθη στο ΔΑΚ Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες έδειξαν ότι το επίπεδο είναι ιδιαίτερα υψηλό και τα χαμόγελα ενόψει του επερχόμενου Παγκοσμίου πρωταθλήματος είναι διάπλατα.

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ήταν στην μνήμη του αείμνηστου Αλέξανδρου Νικολαΐδη και προς τιμήν του έγινε και η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία, όπου δημιουργήθηκε η τράπεζα αίματος.

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα τίμησε με την παρουσία του ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ο κ. Βρούτσης ευχήθηκε στα παιδιά καλή επιτυχία και εξήρε το έργο της ομοσπονδίας, τόσο αγωνιστικά, όσο και για τις παράλληλες δράσεις που κάνει.

Η ΕΛΟΤ, μέσω του γενικού γραμματέα και χρυσού Ολυμπιονίκη Μιχάλη Μουρούτσο τίμησε τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού για την προσφορά του. Παράλληλα τίμησαν με την παρουσία τους το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ο Δήμαρχος Ευόσμου Κορδελιού Λευτέρης Αλεξανδρίδης και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νεολαίας Δημήτρης Σιτσας.

Αγωνιστικά το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο ΓΣ Αχιλλέας Αιγάλεω. Το ασημένιο ο ΑΣ Αττική Δύναμη και χαρακτηριστικό του υψηλού ανταγωνισμού στην τρίτη θέση ισοβάθμισαν τρεις ομάδες. Ο ΑΣ Δάφνης, ο ΑΣ Γαια και ο ΑΣΓ η Αστραπή