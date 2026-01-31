Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό συνεχίζει με πράξεις να δείχνει την στήριξή της στους Έλληνες πρωταθλητές και παράλληλα να γράφει Ιστορία.

Η προολυμπιακή ομάδα, που αποτελείται από έξι αθλητές, θα λαμβάνει οδοιπορικά, που ανέρχονται σε 500 ευρώ τον μήνα για το 2026. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που οι κορυφαίοι αθλητές θα έχουν έσοδα από την ομοσπονδία. Η απόφαση αυτή πάρθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η διοίκηση της ΕΛΟΤ συνεχίζει να στηρίζει εμπράκτως τους αθλητές τους και ταυτόχρονα να δίνει επιπρόσθετα κίνητρα στα νέα παιδιά.

Η ΕΛΟΤ τον τελευταίο χρόνο έχει αποδείξει ότι πιστεύει τους Έλληνες πρωταθλητές και τους στηρίζει τόσο με προετοιμασίες, όσο και με διεθνείς αποστολές.

Πλέον με την απόφαση αυτή το ΔΣ θέλει να επιβραβεύσει τους κορυφαίους αθλητές και να δείξει την αμέριστη στήριξη της διοίκησης στο πρόσωπό τους!

Πρωταρχικός στόχος της Διοίκησης της ΕΛΟΤ είναι να δοθούν όλα τα εφόδια στους αθλητές, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόκρισή στους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028. Με αυτό τον στόχο και γνώμονα το μέλλον των αθλητών και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος η διοίκηση στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τους αθλητές!