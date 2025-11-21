Η δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ταεκβοντο Εφήβων – Νεανίδων, που διεξάγεται στην Ελβετία επεφύλαξε σπουδαίες συγκινήσεις για τα «ελληνικά χρώματα».

Οι Έλληνες πρωταθλητές πρωταγωνίστησαν με την συμμετοχή σε τρεις τελικούς, κατακτώντας ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια.

Ο Άρης Ψαρρός στα -55κ. απέδειξε ότι δικαίως ανήκει στην «ελίτ» του αθλήματος, καθώς μετά την τεράστια επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών, όπου «έγραψε Ιστορία», όντας ο μικρότερος σε ηλικία αθλητής που κατέκτησε μετάλλιο (σ.σ. χάλκινο), «έλαμψε» και στην Ελβετία.

Ο νεαρός πρωταθλητής κατέκτησε με άνεση το χρυσό μετάλλιο και παιάνισε προς τιμήν του ο Εθνικός ύμνος. Ο Ψαρρός στον τελικό της κατηγορίας νίκησε με 2-0 τον Ιταλό Τουιάρ.

Παράλληλα, εξαιρετική πορεία πραγματοποίησαν και οι Λαμπρινη Ασημάκη και Μαγδαληνή Κλακαλα, οι οποίες με διαδοχικές νίκες έφτασαν έως τον τελικό. Η Λαμπρινή Ασημάκη στα -49κ. νίκησε διαδοχικά με το εμφατικό 2-0 την Μάκας (Βοσνία Ερζεγοβινη), Γκαρσια ( Ισπανία) και Βοκοσενκο ( Ουκρανία). Στον τελικό δεν μπόρεσε να νικήσει τη Νίκιτς από την Σερβία και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο!

Η Μαγδαληνη Κλακαλα (-52κ.) με σπουδαίες εμφανίσεις έφτασε έως τον τελικό! Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε 2-0 διαδοχικά την Πολωνή Βοσκοβιακ, την Στάναερτς (Βέλγιο) και την Τουρκάλα Ουζουνκαβντάρ! Στον τελικό έχασε με 2-0 από την Ραντιτς ( Κροατία) και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.