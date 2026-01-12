Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών – Γυναικών, «Αλέξανδρος Νικολαΐδης», που διεξήχθη στα Τρίκαλα.

Οι καλύτεροι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες απέδειξαν έμπρακτα ότι το μέλλον του ελληνικού Ταεκβοντό είναι ευοίωνο. Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα είχε… άρωμα μεταλλίων, καθώς οι αθλητές μας το 2025 διέπρεψαν στις διεθνείς διοργανώσεις.

Το κίνητρο ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς εκτός από τους τίτλους, οι πρωταθλητές Ελλάδας εξασφάλισαν την συμμετοχή τους και για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών.

Οι συναρπαστικοί αγώνες είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρχει ισοβαθμία στην κορυφή της συνολικής βαθμολογίας συλλόγων.

Ο ΑΣ Δάφνης και ο ΑΣ Αττική Δύναμη μοιράστηκαν την κορυφή με δύο χρυσά μετάλλια κι ένα χάλκινο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο ΑΣ Αίαντας Αγίου Δημητρίου με 1 χρυσό, 2 αργυρά και 2 χάλκινα, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γ.Σ. Αχιλλέας Αιγάλεω με 1 χρυσό και 1 αργυρό και 6 χάλκινα.