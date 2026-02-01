Το 2026 έχει ξεκινήσει με… μεγάλες αγωνιστικές υποχρεώσεις για την Προολυμπιακή Ομάδα.

Οι διεθνείς αθλητές συμμετέχουν στο τουρνουά G2 που διεξάγεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό της ομάδας που σχεδίασε ο ομοσπονδιακός προπονητής Μπεχζαντ Χοντανταντ σε συνεργασία με την ομοσπονδία.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι η ΕΛΟΤ θα στηρίξει οικονομικά τους αθλητές της προολυμπιακής ομάδας, ο γενικός γραμματέας της ΕΛΟΤ χρυσός Ολυμπιονίκης Μιχάλης Μουρούτσος και το μέλος του ΔΣ της ΕΛΟΤ Γιάννης Μουρούτσος βρέθηκαν στην Φουτζέιρα, προκειμένου να σταθούν δίπλα στους Έλληνες πρωταθλητές και να δείξουν, για μια ακόμη φορά, την αμέριστη υποστήριξη της Διοίκησης, προς τα πρόσωπά τους.