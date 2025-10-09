Στην Ξάνθη θα διεξαχθεί το Βαλκανικό πρωτάθλημα Ταεκβοντό το 2026. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό είχε αναλάβει τη διοργάνωση και πλέον οριστικοποιήθηκε ότι η ακριτική πόλη θα φιλοξενήσει τους αγώνες.

Ο πρόεδρος της ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό Χρήστος Μανώλης συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ξάνθης Στράτο Κοντό και συζήτησαν από κοντά τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι προπονητές των κλιμακίων Βορείου Ελλάδας Χάρης Παλτόγλου και Ανδρέας Χριστίδης. Ο Δήμαρχος Ξάνθης έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι θέλησή του να πραγματοποιηθεί στην πόλη το Βαλκανικό πρωτάθλημα είναι μεγάλη και μετά το τριεθνές κύπελλο η Ξάνθη θα φιλοξενήσειτο Βαλκανικό πρωτάθλημα.

Η Ελλάδα έχει διοργανώσει φέτος το G1 στη Θεσσαλονίκη ενώ, 5-9 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Cadet στην Αθήνα.

Ο πρόεδρος της ΕΛΟΤ Χρήστος Μανώλης επισήμανε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα διεξαχθεί το Βαλκανικό πρωτάθλημα στην Ξάνθη. Είναι μία πολύ κομβική πόλη, μιας και έχουν όλοι εύκολη πρόσβαση από τα Βαλκάνια. Ο Δήμαρχος Στράτος Κοντός έδειξε, για μία ακόμη φορά την αγάπη του για την πόλη και τον αθλητισμό και θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την συμβολή του. Η Ελλάδα συνεχίζει να αναλαμβάνει μεγάλες διοργανώσεις και να δείχνει ικανή να πρωταγωνιστήσει σε όλα τα επίπεδα. Μια διεθνή διοργάνωση έχει πολλαπλά οφέλη. Δίνουν την ευκαιρία στους Έλληνες αθλητές να αγωνιστούν με τους κορυφαίους αθλητές στην χώρα τους. Δίνουμε κύρος στην ομοσπονδία και βοηθάμε την Ελλάδα με τον αθλοτουρισμό».