Με μια εντυπωσιακή τελετή και με την παρέλαση αθλητών των 31 εθνικών αποστολών έγινε η επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Taekwon-Do I.T.F 2026, που διεξάγεται στο Ηράκλειο Κρήτης έως το Σάββατο 25 Απριλίου.

Η κάθε αποστολή παρέλασε υπό τον ήχο μιας δημοφιλούς μουσικής της χώρας της. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι αθλητές, προπονητές και παράγοντες απόλαυσαν ελληνική και κρητική μουσική και χορούς. Η διοργάνωση συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών για το άθλημα.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η επιστροφή των Ρώσων αθλητών για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου, γεγονός που αναβαθμίζει το αγωνιστικό επίπεδο, καθώς η Ρωσία αποτελεί μια παγκόσμια δύναμη στο άθλημα.

Η Ελλάδα είναι επίσης μεγάλη παγκόσμια δύναμη στο Taekwon-Do I.T.F καθώς κατέχει την 1η θέση στην Ευρώπη και τη 2η στον κόσμο. Επομένως, το ενδιαφέρον για την πρωτιά στα μετάλλια θα είναι τεράστιο, ενώ η διοργάνωση αναμένεται να προσφέρει θέαμα πολύ υψηλού επιπέδου.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνει αγώνες Τουλ (Σκιαμαχία). Από αύριο (22/4) το πρωί αρχίζουν οι αγώνες Μάχης, ενώ την τελευταία μέρα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες των Ειδικών Τεχνικών και των Τεστ Δύναμης.

Το Taekwon-Do ITF είναι ένα άθλημα με μεγάλη απήχηση στην Ελλάδα. Στα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει κατά 50% την δύναμη των σωματείων του και των αθλητών του. Γυμναστήρια σε κάθε πόλη, σχεδόν σε κάθε γειτονιά, προσφέρουν στους αθλητές και στα μικρά παιδιά τη δυνατότητα της άθλησης μέσα από ευγενή άμιλλα.