Τις προσπάθειες αναβάθμισης κι εκσυγχρονισμού των γηπέδων της Volley League ανέδειξε και δεσμεύτηκε να συνεχίσει ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ, Παντελής Ταρνατόρος, στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση στη λίμνη Βουλιαγμένης.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την ΕΡΤ για τη σταθερή της στήριξη, καθώς και τις διοικήσεις των ομάδων για τις σημαντικές επενδύσεις τους.

«Για να κάνουμε περισσότερο ελκυστικό το προϊόν μας θα πρέπει να επενδύσουμε και στα περιφερειακά θέματα. Έχουν να κάνουν με το video check, την εικόνα των γηπέδων, πιο φιλικά και πιο σύγχρονα. Να μπουν πινακίδες LED, τάραφλεξ», υπογράμμισε.

«Για τον λόγο αυτό πήραμε την απόφαση με όλες τις ομάδες και αρχής γενομένης από φέτος, η ολοκλήρωση θα γίνει του χρόνου ,όλα τα γήπεδα θα έχουν τάραφλεξ, LED πινακίδες και οθόνες που θα δείχνονται οι επίμαχες φάσεις του var. Είναι μία μεγάλη επένδυση από τις ομάδες αλλά πιστεύω πως θα το πάρουν πίσω γιατί θα έρθουν χορηγοί βλέποντας αυτή την εικόνα».

Ταυτόχρονα, προανήγγειλε «νέα πράγματα: νέο σύστημα στο Λιγκ Καπ, πιθανότατα μία εβδομαδιαία εκπομπή στο YouTube που θα έχει την ανασκόπηση των αγώνων, καθώς και άλλες εκπλήξεις».