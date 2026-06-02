Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας χάντμπολ του ΑΣΕ Δούκα αποτελεί ο Γιώργος Χαλκίδης, καθώς ο Σύλλογος των Εκπαιδευτηρίων γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας του με τον έμπειρο προπονητή.

Την παρελθούσα σεζόν οι «κυανόλευκοι» παρέμειναν στη Handball Premier στην ισοβαθμία με τον ΕΣΝ Βριλησσίων που υποβιβάστηκε, ενώ στο Κύπελλο αποκλείστηκαν στους «16» από τον -μετέπειτα νικητή- Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή.

Από την πλευρά του, ο 49χρονος τεχνικός έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι «έπειτα από 5 χρόνια, έφτασε η στιγμή να κλείσει ο κύκλος μου στην ομάδα του ΑΣΕΔ».

Η ανακοίνωση του ΑΣΕ Δούκα:

«Το τμήμα χάντμπολ του ΑΣΕ Δούκα ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Χαλκίδη.

Ήταν μια σημαντική και ουσιαστική διαδρομή, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 και συνδέθηκε με πολλές αγωνιστικές προκλήσεις και κοινές προσπάθειες που σαν στόχο είχαν την πρόοδο και την εξέλιξη της ομάδας. Η συνεργασία των δύο πλευρών όλα αυτά τα χρόνια χαρακτηρίστηκε από επαγγελματισμό, συνέπεια και αμοιβαίο σεβασμό.

Ο ΑΣΕ Δούκα ευχαριστεί θερμά τον «Χαλκ» για την παρουσία του και τη συνολική του προσφορά στον Σύλλογο και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της προπονητικής του πορείας».

Η ανάρτηση του Γιώργου Χαλκίδη:

«Έπειτα από 5 χρόνια, έφτασε η στιγμή να κλείσει ο κύκλος μου στην ομάδα του ΑΣΕΔ.

Πέντε χρόνια γεμάτα δουλειά, προκλήσεις, αγωνία, χαρές, απογοητεύσεις και στιγμές που θα με συνοδεύουν. Μια διαδρομή στην οποία δώσαμε όλοι τον καλύτερό μας εαυτό για να υπηρετήσουμε την ομάδα και το άθλημα που αγαπάμε.

Κοιτάζοντας πίσω, νιώθω περήφανος για όσα πετύχαμε μαζί.

Καταφέραμε δύο φορές να κρατήσουμε την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία, σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, και ζήσαμε τη σπουδαία πορεία μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, φτάνοντας μια ανάσα από την κατάκτησή του.

Στιγμές που ανήκουν σε όλους όσοι πίστεψαν, πάλεψαν και στάθηκαν δίπλα στην ομάδα.

Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε όλα αυτά τα χρόνια, τους συνεργάτες μου για την καθημερινή προσπάθεια και, πάνω απ’ όλα, τους αθλητές με τους οποίους μοιραστήκαμε αυτή τη διαδρομή. Η εξέλιξή τους, η αφοσίωσή τους και η σχέση που χτίσαμε είναι το σημαντικότερο κέρδος που κρατώ μαζί μου.

Αποχωρώ με σεβασμό, εκτίμηση και ευγνωμοσύνη για όλους όσοι αποτέλεσαν μέρος αυτής της πορείας. Οι αναμνήσεις, οι εμπειρίες και οι άνθρωποι που γνώρισα θα έχουν πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Εύχομαι στην ομάδα υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες στο μέλλον».