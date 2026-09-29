Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών 2026 έχει αρχίσει, με το Μπακού να υποδέχεται από τις 4 έως τις 10 Οκτωβρίου την κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς. Στο ατομικό συμμετοχή έχουν δηλώσεις 637 τζουντόκα από 96 χώρες, εκ των οποίων 343 άνδρες και 294 γυναίκες. Η διοργάνωση του Μπακού αποτελεί όχι μόνο το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού της χρονιάς, αλλά και το πρώτο μεγάλο σημείο αναφοράς στον δρόμο προς το Λος Άντζελες.

Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην Ελισάβετ Τελτσίδου και τον Θεόδωρο Τσελίδη. Η Τελτσίδου θα αγωνιστεί στα -70 κιλά, όπου έχουν δηλωθεί 44 αθλήτριες, ενώ ο Τσελίδης θα βρεθεί στα -90 κιλά, κατηγορία που αριθμεί 49 συμμετοχές. Οι δύο κατηγορίες θα διεξαχθούν την 5η ημέρα και συγκεκριμένα στις 8 Οκτωβρίου.

Η Τελτσίδου φτάνει στο Μπακού ως Νο-11 της παγκόσμιας κατάταξης των -70 κιλών με 2.858 βαθμούς. Η 7η Ολυμπιονίκης του Τόκιο βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, καθώς στις 11 Σεπτεμβρίου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Grand Slam της Βουδαπέστης, ενώ μέσα στο 2026 έχει ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, ένα χάλκινο μετάλλιο στο Tashkent Grand Slam και την 5η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο τελευταίο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στη Βουδαπέστη το 2025, είχε καταλάβει την 7η θέση, ενώ το 2024 στο Άμπου Ντάμπι είχε φτάσει στην 5η.

Στα -90 κιλά, ο Θεόδωρος Τσελίδης βρίσκεται στη 15η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 2.279 βαθμούς. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει ήδη ένα σημαντικό αποτέλεσμα μέσα στη φετινή σεζόν, καθώς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Grand Slam της Ντουσάνμπε. Παράλληλα, ήταν 5ος στο Παρίσι και στο Tashkent και 7ος στο Ulaanbaatar.

Η κατηγορία του Τσελίδη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της παρουσίας ισχυρών ονομάτων του παγκόσμιου τζούντο.

Να θυμίσουμε ότι το Παγκόσμιο του Μπακού έχει ιδιαίτερη σημασία για τον νέο Ολυμπιακό κύκλο. Η διαδικασία πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028 έχει ήδη ξεκινήσει και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αποτελεί μία από τις διοργανώσεις που προσφέρουν βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη. Η IJF έχει ανακοινώσει ότι η λίστα της ολυμπιακής πρόκρισης θα δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου στο Μπακού.

Η ελληνική αποστολή συμπληρώνεται από τον Τζόρνταν Κούρος (-81 κιλά).

Στο πλευρό των Ελλήνων τζουντόκα θα βρίσκεται ο εθνικός προπονητής Νίκος Ηλιάδης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Αλέξιος Ντανατσίδης, καθώς και ο φυσικοθεραπευτής Παναγιώτης Παπαγεωργίου.

Η ελληνική ιστορία των Παγκοσμίων

Το ελληνικό τζούντο έχει ήδη γράψει σημαντικές σελίδες στην ιστορία των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων.

Η χώρα μας μετρά επτά μετάλλια στη διοργάνωση, με τον Ηλία Ηλιάδη να έχει κατακτήσει τα έξι από αυτά.

Ο Mr. Ippon ανέβηκε στο βάθρο σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Πρωταθλήματα, κατακτώντας το χρυσό στο Τόκιο το 2010, στο Παρίσι το 2011 και στο Τσελιάμπινσκ το 2014, το ασημένιο στο Κάιρο το 2005 και στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2007, καθώς και το χάλκινο στο Ρίο το 2013.

Το έβδομο ελληνικό μετάλλιο ήρθε από την Ιουλιέτα Μπουκουβάλα, με το χάλκινο στα -57 κιλά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο το 2010.