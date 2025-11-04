Επιμέλεια: Χρυσοβαλάντης Ανδρουλάκης

Η πορεία των Πέτρου και Παύλου Τσιτσιπά στο διπλό του Hellenic Championship ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς τα δύο αδέρφια γνώρισαν την ήττα στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Οι Έλληνες τενίστες ηττήθηκαν με 6-2, 6-4 από το δίδυμο των Βασίλ Κίρκοφ (ΗΠΑ) και Μπαρτ Στίβενς (Ολλανδία), αποχαιρετώντας έτσι το τουρνουά που διεξάγεται στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Τσιτσιπάς είχε λάβει μέρος και στα προκριματικά του μονού, όπου αποκλείστηκε με δύο σετ από τον Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι.