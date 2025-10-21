Η Μαρία Σάκκαρη το πάλεψε κόντρα στην Λέιλα Φερνάντες, αλλά δεν κατάφερε να συνεχίσει στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 500, που διεξάγεται στο Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Νο 54 στην παγκόσμια κατάταξη, έκανε εξαιρετικό ματς, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει το θετικό σερί της στο Pan Pacific Open.

Προερχόμενη από δύο νίκες στα προκριματικά, η 30χρονη Ελληνίδα ηττήθηκε από την Καναδέζα με 7-6 (5) και 6-4 για τον 1ο γύρο του κυρίως ταμπλό. Το συναρπαστικό πρώτο σετ κρίθηκε στο tie break, εκεί όπου η Σάκκαρη προηγήθηκε με 4-0 και 5-3, αλλά η Φερνάντες ήταν πιο ψύχραιμη στο τέλος.

Στο 2ο σετ η Σάκκαρη προηγήθηκε δύο φορές με break, αλλά η 23χρονη Φερνάντες πήρε τα τέσσερα τελευταία games του ματς και τελικά τη νίκη.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ