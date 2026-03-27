Ο πρώτος Βέλγος τενίστας που έφτασε στο Τοπ-10 της παγκόσμιας κατάταξης αποχωρεί από την ενεργό δράση. Ο Νταβίντ Γκοφάν, που έφτασε στο Top-10 της παγκόσμιας κατάταξης (7η θέση το 2017), ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα τερματίσει την καριέρα του στο τέλος της σεζόν, σε ηλικία 35 ετών.

«Όλα αυτά τα χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο έχουν τελικά επηρεάσει το σώμα μου. Ο τραυματισμός στο γόνατο που υπέστην πέρυσι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου να σταματήσω», εξήγησε.

Ο γεννημένος στη Λιέγη, είναι επαγγελματίας από το 2009 και έπιασε την κορυφή του το 2017. Εκείνη τη χρονιά έφτασε στα προημιτελικά του Γουίμπλεντον πριν παίξει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του τελικού του Κυπέλλου Ντέιβις, τον οποίο το Βέλγιο έχασε από τη Γαλλία.

Στη συνέχεια έφτασε στον τελικό του ATP Finals στο Λονδίνο, όπου νίκησε τους Ραφαέλ Ναδάλ και Ρότζερ Φέντερερ. Το ρεκόρ του περιλαμβάνει έξι τίτλους ATP κι εννέα άλλους χαμένους τελικούς.

«Έδωσα τα πάντα για το τένις, αι αυτό το άθλημα μου έχει δώσει πολύ περισσότερα από όσα τόλμησα ποτέ να φανταστώ: τους αγώνες, τις νίκες και τις ήττες, τα συναισθήματα, τους ανθρώπους που με στήριξαν σε όλο αυτό το ταξίδι… Αυτό είναι που κάνει την απόφασή μου τόσο δύσκολη», δήλωσε ο Γκοφάν, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 156η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.