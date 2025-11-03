Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που δεν έχει αγωνιστεί, λόγω τραυματισμού, στα τελευταία πέντε τουρνουά, έχασε οκτώ θέσεις και είναι πλέον στο Νο 34 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, βγαίνοντας εκτός Top 30 για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο του 2018!

Στο μεταξύ επέστρεψε στην κορυφή του κόσμου ο Γιάνικ Σίνερ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Κάρλος Αλκαράθ.

Η πρώτη δεκάδα, έχει ως εξής:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.500 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 11.250

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.560

4. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.735

5. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.580

6. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.970

7. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.935

8. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.845

9. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 3.685

10. Κάσπερ Ρουντ (Νορβηγία) 3.235

…

25. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 1.425

Η Σάκκαρη παρέμεινε στο Νο 52

Η Μαρία Σάκκαρη αυτή την εβδομάδα παρέμεινε στο Νο 52 στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA), ενώ η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται με μεγάλη διαφορά, με την Ιγκα Σβιάτεκ ν’ ακολουθεί.

Η πρώτη δεκάδα, έχει ως εξής:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 9.870 βαθμοί

2. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.195

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.563

4. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.887

5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.183

6. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 4.350

7. Μάντισον Κις (ΗΠΑ) 4.335

8. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.325

9. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.319

10. Εκατερίνα Αλεξάντροβα (Ρωσία) 3.375

…

52. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.116

