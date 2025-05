Ο Κάρλος Αλκαράθ μετέτρεψε σε… εφιάλτη το όνειρο των Ιταλών να δουν δύο συμπατριώτες τους να κατακτούν τον τίτλο μέσα στη Ρώμη. Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση, ιδιαίτερα στο δεύτερο σετ, ο Ισπανός τενίστας επικράτησε του Γιανίκ Σίνερ με 7-6 (7/5), 6-1 και υποχρέωσε το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στην πρώτη του ήττα μετά από 26 διαδοχικές νίκες (ενδιάμεσα στις οποίες βέβαια μεσολάβησε το διάστημα απουσίας του, λόγω τιμωρίας για χρήση απαγορευμένης ουσίας).

Ο 22χρονος Αλκαράθ πανηγύρισε τον 19ο τίτλο της επαγγελματικής καριέρας του και 7ο σε τουρνουά Masters, εξασφαλίζοντας την άνοδο στο Νο2 της κατάταξης που θα ανακοινωθεί αύριο, περνώντας μπροστά από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία ήττα του Σίνερ πριν ξεκινήσει το νικηφόρο σερί ήταν και πάλι από τον Ισπανό, στον τελικό του Πεκίνου.

