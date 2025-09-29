Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο τουρνουά της Σανγκάης στην Κίνα, το οποίο θα διεξαχθεί από μεθαύριο έως τις 12 Οκτωβρίου.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο Πεκίνο, λόγω του τραυματισμού του στη μέση, ωστόσο θα παίξει στο προτελευταίο Masters της σεζόν.

Ο «Στεφ» πέρασε, χωρίς αγώνα, τον πρώτο γύρο, και στο δεύτερο, όπως προέκυψε από την κλήρωση, θα παίξει με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ και τον Νούνο Μπόρζες.

Στον τρίτο γύρο ο πιθανότερος αντίπαλός του είναι ο Καρέν Χατσάνοφ, ενώ στη φάση των «16» ενδεχομένως να βρει μπροστά του τον Αλεξ Ντε Μινόρ.