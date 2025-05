Την πρόκριση στον 3ο γύρο του τουρνουά Masters της Ρώμης εξασφάλισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Στον εναρκτήριο αγώνα του στην ιταλική πρωτεύουσα, ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Γάλλου Αλεξάντρ Μιλέρ (Νο 39 στον κόσμο) με 6-2, 7-6 (7/3) και πέρασε στη φάση των «32». Εκεί θα αντιμετωπίσει τον επίσης Γάλλο Αρτούρ Φις, ο οποίος ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Ολλανδού Ταλόν Γκρίκσπουρ με 6-2, 6-2.

Ο Τσιτσιπάς βρήκε από το ξεκίνημα του αγώνα καλό ρυθμό στο σερβίς του και, μετά το αρχικό 2-2, πήρε τέσσερα συνεχόμενα γκέιμ και «καθάρισε» αρκετά εύκολα το πρώτο σετ. Είχε ευκαιρία να πάρει μεγάλο προβάδισμα για τη νίκη, αλλά έχασε ευκαιρία να «σπάσει» εκ νέου το σερβίς του Μιλέρ στο τέταρτο γκέιμ του δεύτερου σετ και αμέσως μετά ο Γάλλος έκανε break και πέρασε μπροστά με 3-2. Ο “Στεφ” απάντησε άμεσα και ισοφάρισε, χάρη σε double fault του αντιπάλου του, και από εκεί κι έπειτα οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους, για να φτάσουμε στο τάι-μπρέικ. Εκεί ο Έλληνας πρωταθλητής προηγήθηκε 2-0, ισοφαρίστηκε προσωρινά σε 2-2 αλλά εν συνεχεία κυριάρχησε και επικράτησε με 7-3, κλείνοντας το σετ και το ματς.

A Stef STUNNER to seal it 😮‍💨@steftsitsipas takes down Muller 6-2 7-6!#IBI25 pic.twitter.com/9az0ZM35fY

