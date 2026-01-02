Η Team Hellas ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο United Cup, επικρατώντας με 3-0 της Ιαπωνίας στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων. Το φινάλε της αναμέτρησης ήρθε με τη νίκη στο μικτό διπλό, όπου οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη επιβλήθηκαν των Χιμπίνο και Ουτσιγιάμα με 6-2, 6-3, «σφραγίζοντας» τον θρίαμβο της ελληνικής ομάδας.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ελλάδα φιγουράρει στην κορυφή του ομίλου, έχοντας έξι κερδισμένα σετ και κανένα χαμένο, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Περθ της Αυστραλίας.

Το ελληνικό δίδυμο κυριάρχησε από νωρίς, δείχνοντας ανωτερότητα και σταθερότητα. Στο πρώτο σετ, Τσιτσιπάς και Σάκκαρη βρήκαν γρήγορα break για το 3-1 και διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος, κλείνοντας το σετ με νέο «σπάσιμο» στο σερβίς των αντιπάλων και σκορ 6-2.

Στο δεύτερο σετ οι Ιάπωνες βελτίωσαν αισθητά την εικόνα τους και κράτησαν τα σερβίς τους μέχρι το 3-3. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μετά, η ελληνική ομάδα ανέβασε ρυθμό, κράτησε το δικό της σερβίς για το 4-3 και αμέσως μετά πέτυχε το καθοριστικό break για το 5-3. Με τον 27χρονο Έλληνα να σερβίρει με απόλυτη ψυχραιμία στο τελευταίο game, το σετ και η νίκη ολοκληρώθηκαν σύντομα, με το τελικό 6-3 να επισφραγίζει το 3-0 της Ελλάδας στο tie.

«Θα τα δώσουμε όλα για να φτάσουμε έως το τέλος» δήλωσαν ο Έλληνας τενίστας και η Ελληνίδα τενίστρια έχοντας θέσει υποψήφια την εθνική για πρόκριση στην οκτάδα.

Αναλυτικά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη επισήμαναν:

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε πρώτος τον λόγο και είπε: «Είναι εκπληκτικό που επέστρεψα, ήμουν εκτός πολύ καιρό”, είπε πρώτος ο Τσιτσιπάς, μετά το παιχνίδι του μικτού διπλού. “Το Περθ είναι ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς μου για τένις. Πολλοί νομίζουν ότι κάνω πλάκα όταν το λέω αυτό, αλλά το εννοώ. Με τη Μαρία έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί, έχουμε δεθεί και έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα μέσα στα χρόνια».

Η Σάκκαρη από την πλευρά της είπε: «Το να παίζω με τον Στεφ κάνει τη ζωή μου πολύ ευκολότερη. Είναι μεγαλόσωμος και καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος του γηπέδου, κάνοντάς το πιο εύκολο για μένα. Πρώτη φορά που παίξαμε μαζί ήταν σ’ αυτό το γήπεδο εδώ στο Περθ. Θέλουμε να είμαστε υγιείς, να παίζουμε και να το χαιρόμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό σ’ αυτή τη συνεργασία».

Ο Τσιτσιπάς συνέχισε λέγοντας: «Είμαστε υπερήφανοι και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για την πατρίδα μας. Δεν ξέρω αν έχουμε τις καλύτερες πιθανότητες ή όχι, αλλά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να κερδίσουμε στο γήπεδο και να φτάσουμε μέχρι το τέλος».

Νωρίτερα, ποδαρικό με το… δεξί στο 2026 αλλά και στη νέα σεζόν έκανε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια, στον πρώτο αγώνα της εθνικής στο United Cup, στον 5ο όμιλο, στο Περθ, επικράτησε με 6-4, 6-2 της μεγάλης Γιαπωνέζας τενίστριας, κατόχου 4ων Grand Slam τίτλων και πρώην Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, Ναόμι Οσάκα.

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε αυτό που ήθελε από την πρώτη αναμέτρηση του χρόνου για εκείνη, αγώνας που πάντως λόγω του πρόωρου της σεζόν δεν διεκδικούσε δάφνες ποιότητας. Με αυτή τη νίκη η εθνική πήρε το προβάδισμα στο tie. Η Σάκκαρη έγινε πιο απειλητική στο 10ο game του 1ου σετ, όταν έφτασε στο 4-5, 15-40 και το διπλό set point. H Οσάκα ανταποκρίθηκε με δύο καλά σερβίς στη σειρά, αλλά η Σάκκαρη επέμεινε, δημιούργησε και τρίτη ευκαιρία και τελικά έκανε το μεγάλο break για να πάρει το 1ο της σετ (6-4).

Η Σάκκαρη έπαιξε πολύ καλά και ψύχραιμα, για να επιστρέψει από το 1-1, 15-40 και να κρατήσει το σερβίς της για το υπέρ της 2-1. Έκτοτε, η Μαρία Σάκκαρη κυριάρχησε, έκανε δύο break στη σειρά, για να φτάσει στο 5-1. Η Οσάκα, πάντως μείωσε σε 5-2 μετά από το πρώτο της break στο σετ. Η Σάκκαρη με το 3ο διαδοχικό break εξασφάλισε τη νίκη χωρίς να χρειαστεί να σερβίρει ξανά.

Αυτή ήταν η 3η νίκη της Μαρίας Σάκκαρη απέναντι στην Οσάκα, από την οποία έχει ηττηθεί και 3 φορές (3-3).

Μετά τη νίκη της Μαρίας Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το καθήκον του! Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 6-3, 6-4 του Σιντάρο Μοτσιζούκι και «σφράγισε» την πρώτη ελληνική νίκη, με δύο νίκες σε straight sets της εθνικής επί της Ιαπωνίας, για τον 5ο όμιλο.

«Πάντα διστάζεις πολύ όταν έρχεσαι στον πρώτο αγώνα, επειδή μερικές φορές μπορείς να ξεγελάσεις τον εαυτό σου ότι είχες μια καλή προετοιμασία, και μετά έχεις μεγάλες προσδοκίες να βγεις και να κάνεις τα πάντα», δήλωσε η Σάκκαρη στους δημοσιογράφους μετά τον αγώνα.

«Πραγματικά ανάγκασα τον εαυτό μου να μην σκέφτεται έτσι. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί. Απλώς βγήκα εκεί έξω, προσπάθησα να κάνω τα πράγματα στα οποία δούλεψα και, ξέρετε, συνεχίζουμε να χτίζουμε και μπορούμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε», πρόσθεσε.

«Υπήρξαν πολλά νικητήρια backhand, αλλά και πολλά λάθη backhand. Πρέπει να επιτρέψω στον εαυτό μου να αστοχήσει για να πετύχω πολλά νικητήρια. Όλα είχαν να κάνουν με το ποιος θα έπαιρνε τη γραμμή backhand, ας είμαστε ειλικρινείς. Όλα είχαν να κάνουν με το ποιος θα έπαιρνε την καλή μπάλα στο γήπεδο για να κατέβει τη γραμμή. Είχαμε πολλές μάχες, οπότε ένιωσα ότι όποια απλώς κατέβαινε πρώτη στη γραμμή είχε τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον πόντο. Ήταν κάτι στο οποίο δουλέψαμε πολύ στην preseason και απέδωσε σήμερα».

«Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι ήταν κακός πρώτος αγώνας για αυτό που ήταν», είπε η Οσάκα, η οποία παραδέχτηκε ότι αντιμετώπιζε ένα επιθετικό κρυολόγημα. «Σίγουρα θα μπορούσα να ήμουν πιο επιθετική στις επιστροφές, και νομίζω ότι το έκανα λίγο προς το τέλος, αλλά μαθαίνοντας να μην φοβάμαι τα λάθη, και απλώς προσπαθώντας να το κάνω από την αρχή».

Η Σάκκαρη αντιμετώπισε την Οσάκα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν πέντε χρόνια.

Στον πρώτο του επίσημο αγώνα για τη σεζόν και μετά το Davis Cup τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Νο 36 τενίστας στην παγκόσμια κατάταξη, Στέφανος Τσιτσιπάς, έκαμψε

Ο Τσιτσιπάς έμεινε πίσω με 0-2 στο 1ο σετ, αλλά με δύο μπρέικ, πάτησε το γκάζι και πήρε τα 6 από τα 7 επόμενα games, για το 6-3.

Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς βρέθηκε έναν πόντο μακριά από το 5-2, όμως ο νεαρός Ιάπωνας επέστρεψε από το 0-40 και παρέμεινε μέσα στο παιχνίδι. Για να αποκτήσει κυριαρχία ο Έλληνας τενίστας και να κάνει το 2-0 με 6-4.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Μεγάλη Βρετανία την προσεχή Δευτέρα (5/1, 11.00).

Αναλυτικά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε μετά τη νίκη του επί του Μοτσιζούκι:

«Είναι ο πρώτος μου αγώνας μετά το Davis Cup τον Σεπτέμβριο. Εκπροσωπώ και πάλι την Ελλάδα. Αισθάνομαι ότι πέρασε καιρός από τον τελευταίο μου πραγματικό αγώνα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, είναι μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά για την αγάπη που μου δείχνετε».

Και πρόσθεσε: «Ταλαιπωρήθηκα από τον τραυματισμό μου στους τελευταίους 6 μήνες και αμφέβαλλα, δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορέσω να δω τον εαυτό μου στο υψηλότερο επίπεδο και είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να δείξω καλό τένις σήμερα. Ας συνεχίσουμε έτσι».

Για το αν ακούει τον μικρό του αδερφό, Πέτρο Τσιτσιπά, που είναι ο κάπτεν της ομάδας, απάντησε: «Παραδόξως τον ακούω. Δεν ξέρω αν το κάνουν πολλά μεγάλα αδέρφια, αλλά παιδιά, να ακούτε τα μικρότερα αδέρφια σας».

Για τη Μαρία Σάκκαρη, που νωρίτερα επικράτησε της Ναόμι Οσάκα, ο “Tsitsifast” είπε: «Ήμουν εκεί και την υποστήριζα, έκανε πολύ καλή δουλειά, έδειξε αποφασιστικότητα και αυτό είναι το επίπεδο του τένις που της αξίζει να έχει. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για το μικτό διπλό. Μας αρέσει να παίζουμε στο United Cup και να εκπροσωπούμε την Ελλάδα. Και η Μαρία έρχεται από μια δύσκολη χρονιά, ελπίζω αυτό το τουρνουά να μας ανεβάσει και να μας γεμίσει αυτοπεποίθηση».