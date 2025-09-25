Αν και αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στη διάρκεια του πρώτου σετ, ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε με 6-4, 6-2 τον Αργεντινό Σεμπάστιαν Μπάες και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο.

Ο Ισπανός τενίστας, που στις αρχές του μήνα κατέκτησε το US Open και επανήλθε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, αναγκάστηκε να ζητήσει ιατρικό τάιμ-άουτ στο 5ο γκέιμ του αγώνα, λόγω προβλήματος στο αριστερό πόδι. Επανήλθε με το πόδι δεμένο και με εμφανή δυσκολία στις κινήσεις του, παρόλα αυτά κατάφερε να κάνει break στο 9ο γκέιμ και αμέσως μετά να κλείσει το πρώτο σετ με 6-4.

Μία ολιγόλεπτη διακοπή, λόγω βροχής, επέτρεψε στον 22χρονο Ισπανό να επανέλθει σε καλύτερη κατάσταση και να κερδίσει εύκολα το δεύτερο σετ και τον αγώνα, φτάνοντας τις 48 νίκες στα τελευταία 51 παιχνίδια του (63-7 είναι το συνολικό ρεκόρ του μέσα στο 2025).

«Φοβήθηκα, δεν θα πω ψέματα. Δεν αισθανόμουν καλά τον αστράγαλό μου, τα πρώτα πέντε λεπτά νόμιζα ότι δεν θα μπορούσα να αυνεχίσω. Είμαι χαρούμενος που μπόρεσα να παίξω μετά από αυτό. Θα προσπαθήσω να είμαι έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι (σ.σ. με τον Βέλγο Ζιζού Μπεργκς)» δήλωσε ο Αλκαράθ.