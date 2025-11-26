Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ξεκίνησε με νίκη στο τουρνουά τένις του Μπουένος Άιρες. Μετά από περίπου 2,5 ώρες αγώνα η Ελληνίδα και Νο. 173 του κόσμου, επικράτησε της Αμερικανίδας Αϊάνα Έικλι με 4-6, 6-4, 6-0 παίρνοντας το εισιτήριο για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης, εκεί που τη περιμένει η επίσης Αμερικανίδα και Νο 43 του κόσμου, Καρολάιν Ντόλχαϊντ.

Η Παπαμιχαήλ θα αγωνιστεί και στα διπλά, μαζί με την Μαρία Λούρδες Κάρλε από την Αργεντινή, οι οποίες θα κάνουν πρεμιέρα κόντρα στις Αργεντίνες Λουτσιάνα Μογιάνο και Μαρία Ουριτία.

