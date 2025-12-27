Με τον Στέφανο Τσιτσιπά να έχει ήδη φτάσει στο Περθ, η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για την παρουσία της στο United Cup, μια διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στην RAC Arena από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου 2026 και υπόσχεται έντονες συγκινήσεις στον 5ο όμιλο.

Πέρα από τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα, τα ελληνικά χρώματα θα υπερασπιστούν επίσης οι Μαρία Σάκκαρη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ, Στέφανος Σακελλαρίδης, Πέτρος Τσιτσιπάς και Σαπφώ Σακελλαρίδη, συνθέτοντας μια αποστολή με εμπειρία αλλά και φρέσκα πρόσωπα.

Η «γαλανόλευκη» κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου απέναντι στην Ιαπωνία, ενώ τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μεγάλη Βρετανία, σε δύο κρίσιμες αναμετρήσεις για την πρόκριση.

Στο ματς με τους Ιάπωνες, πρώτη θα μπει στο κορτ η Μαρία Σάκκαρη, αντιμετωπίζοντας τη Ναόμι Οσάκα, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ακολουθεί κόντρα στον Σιντάρο Μοσιζούκι. Απέναντι στους Βρετανούς, ο Τσιτσιπάς θα ανοίξει το πρόγραμμα, βρίσκοντας απέναντί του τον Μπίλι Χάρις, καθώς ο Τζακ Ντρέιπερ τέθηκε νοκ άουτ λόγω τραυματισμού. Στη συνέχεια, η Σάκκαρη θα αναμετρηθεί με την Έμμα Ραντουκάνου.

Όλες οι αναμετρήσεις της Ελλάδας τόσο με την Ιαπωνία όσο και με τη Μεγάλη Βρετανία είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 11:00 ώρα Ελλάδας. Κάθε «σειρά» κρίνεται στις δύο νίκες και, σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τα μονά, η πρόκριση θα κριθεί στο μεικτό διπλό.

Στο United Cup συμμετέχουν συνολικά 18 εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε έξι ομίλους των τριών. Οι έξι πρώτοι των ομίλων και οι δύο καλύτεροι δεύτεροι προκρίνονται στα προημιτελικά, με τη συνέχεια της διοργάνωσης – ημιτελικούς και τελικό – να μεταφέρεται στο Σίδνεϊ.

United Cup 2026 Groups

ΠΕΡΘ

Όμιλος 1: ΗΠΑ – Ισπανία – Αργεντινή

Όμιλος 3: Ιταλία – Γαλλία – Ελβετία

Όμιλος 5: Μεγάλη Βρετανία – Ελλάδα – Ιαπωνία

ΣΙΔΝΕΪ

Όμιλος 2: Καναδάς – Βέλγιο – Κίνα

Όμιλος 4: Αυστραλία – Τσεχία – Νορβηγία

Όμιλος 6: Γερμανία – Πολωνία – Ολλανδία

Έπαθλα

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο του United Cup 2026 ανέρχεται σε 11.806.190 δολάρια, με ισόποση κατανομή μεταξύ ATP και WTA. Τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται βάσει συμμετοχής, νικών και τελικής κατάταξης.